Accoltellamento a Gradisca: 34enne fuori pericolo, carabinieri al lavoro

TRIESTE - il 34enne accoltellato ieri a Gradisca d'Isonzo non è in pericolo di vita, è cosciente e si trova tuttora ricoverato all'ospedale di Cattinara, non in rianimazione. L'uomo, di origine straniera, è stato pugnalato al torace su entrambi i lati, ma l'intervento dei sanitari del 118 e le successive cure in ospedale hanno scongiurato il peggio. Il fatto delittuoso è avvenuto intorno alle 20 di ieri, giovedì 6 luglio, le indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Gradisca d'Isonzo e di Gorizia.