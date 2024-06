Non si ferma la scia di sangue, ennesimo accoltellamento in città, ferito un ventenne

TRIESTE - Ennesimo fatto di sangue in città. Un ragazzo tunisino di poco meno di 20 anni è stato accoltellato in piazza Oberdan, nella zona del capolinea del tram di Opicina. I fatti sono avvenuti dopo le 16:30 di oggi 4 giugno. Secondo una prima e sommaria ricostruzione il tunisino sarebbe intervenuto per difendere la sua ragazza dalle minacce di un giovane che sarebbe di origine albanese. Alla base del litigio e dell'accoltellamento ci sarebbero futili motivi, tra i quali un post pubblicato sui social. Secondo quanto riferito dalla ragazza, l'aggressore avrebbe pronunciato frasi come "tiro fuori il ferro" e "ti mando le zingare", per poi estrarre un coltello. A quel punto il giovane tunisino avrebbe tentato di farsi scudo con uno sgabello del vicino bar.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 con ambulanza e automedica, sono intervenuti dopo qualche minuto dall'accoltellamento tre macchine dei carabinieri e due equipaggi della Squadra volante della questura. Il giovane e presunto accoltellatore è fuggito, ma le ricerche dei carabinieri e della polizia di stato si stanno concentrando in via Udine, all'altezza della stazione centrale, dove sono ben visibili al suolo delle tracce ematiche. Seguendo le suddette tracce si deduce che il giovane si è allontanato da piazza Oberdan per raggiungere piazza Libertà e da lì avrebbe raggiunto via Udine passando per via Pauliana e procedendo in direzione Gretta per qualche decina di metri. Poi le tracce si interrompono improvvisamente. Continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine.