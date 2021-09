Accoltellamento in un appartamento di via Stuparich: morta la vittima

Accoltellamento in un appartamento in via Stuparich, al civico 14. È successo intorno alle 14. La vittima non è sopravvissuta all'aggressione, sarebbe già stata trovata morta all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti dopo le segnalazioni dei vicini, e il presunto aggressore è già stato arrestato. Entrambi, secondo le testimonianze, sarebbero stranieri e connazionali. Stando a quanto si apprende, la vittima avrebbe riportato lesioni incompatibili con la vita in seguito a diverse coltellate. Sul posto la Polizia di Stato con la squadra scientifica e il 118. Stando alla testimonianza di una residente della stessa via, l'aggressore sarebbe stato portato via dagli agenti scalzo e in tenuta da casa. Numerosi passanti e vicini hanno dichiarato di aver sentito delle urla, presumibilmente dell'aggressore, in seguito all'intervento delle forze dell'ordine. Un vicino di casa, uno degli studenti stranieri che abitano nel palazzo, ha sentito anche i rumori di una colluttazione all'interno di un appartamento al terzo piano: "Stavo studiando e dall'appartamento di sopra ho sentito urla e colpi. Non è la prima volta che succede, è accaduto anche in ottobre ma non saprei dire se l'appartamento era lo stesso". Notizia in aggiornamento.