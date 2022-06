Rissa in viale XX settembre, 40enne accoltellato

Un 40enne di origine straniera è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 dopo essere stato accoltellato, in occasione di una rissa scoppiata verso le 21:30 all'altezza del civico 72 di viale XX settembre. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita ma la collutazione è stata violenta. Sul posto, oltre i sanitari del 118, anche la Polizia di Stato. La notizia è in aggiornamento.