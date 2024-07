La lite in porto degenera, ennesimo accoltellamento, camionista a Cattinara

TRIESTE - Sulle carte da briscola si trova l'espressione "molte volte le giuocate van finire a bastonate", ma nel caso degli ultimi episodi di cronaca, che sono tutt'altro che un gioco, bisognerebbe sostituire i bastoni con i coltelli. Perché questa notte, dopo la mezzanotte presso scalo Legnami è andato in scena l'ennesimo accoltellamento tra stranieri. Un camionista di origine turca nato nel 1986 è stato trasportato all'ospedale del pronto soccorso di Cattinara dai sanitari del 118 intervenuti sul posto dopo una lite tra conducenti di camion. L'uomo, che non è in pericolo di vita e ha riferito di chiamarsi Huseyin, ha subito una ferita di circa 10 centimetri al costato ed è stato trovato con una costola rotta. Ancora ignote, al momento, le cause all'origine dei fatti, anche perché lSul posto è intervenuta la guardia di finanza.