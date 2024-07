Ancora sangue in città, giovane accoltellato in piazza Libertà

TRIESTE - È stato accoltellato alla schiena, all'altezza della scapola sinistra il giovane di 18 anni che nella tarda serata di oggi 4 luglio è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo l'ennesimo fatto di cronaca cittadina. L'episodio è avvenuto in piazza Libertà. Il ragazzo non è in pericolo di vita. Il fendente l'ha raggiunto alla schiena e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato sferrato da chi stava dietro al ragazzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, più personale della polizia di Stato che indagherà sui fatti. Seconda quanto si apprende la vittima sarebbe di origine straniera. Ignote, al momento, le ragioni della violenta aggressione.