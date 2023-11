Accoltellamento in piazza Garibaldi, la vittima era stata fermata per droga il giorno prima

TRIESTE - L'ennesima ombra del regolamento di conti o di una sorta di primo avvertimento aleggia sull'accoltellamento avvenuto ieri pomeriggio in piazza Garibaldi e che ha visto vittima un diciannovenne di nazionalità tunisina. Il giovane, infatti, era stato fermato dai carabinieri il giorno precedente e sempre in zona piazza Garibaldi, a causa dell'atteggiamento ritenuto sospetto. Una volta controllato, il ragazzo era stato trovato in possesso di quattro grammi di hashish. Poca cosa per definirlo uno spacciatore, ma quanto basta per far scattare la denuncia a piede libero. Il giorno dopo lo stesso diciannovenne è stato aggredito e accoltellato da almeno un altro soggetto, di cui al momento non si conoscono le generalità. Secondo quanto emerge da una sommaria ricostruzione (resa complessa in un primo momento dal fatto che il giovane non parla l'italiano), il tunisino sarebbe stato avvicinato da una persona in piazza Garibaldi (la polizia indaga per capire se è coinvolto anche un altro soggetto). Lì, poco prima delle 16, si sarebbe consumato il violento episodio, con una coltellata al torace. Il giovane, a quel punto, è scappato, finendo la sua corsa in via San Maurizio, a poche centinaia di metri dal luogo dell'aggressione. Una volta lì si è accasciato al suolo, dove è stato trovato da un signore anziano che ha chiamato i soccorsi. Il 118 è intervenuto sul posto e ha trasportato il giovane a Cattinara, non in pericolo di vita. Sul fatto rimangono diversi interrogativi che, se chiariti fino in fondo, potrebbero mettere in collegamento lo spaccio di droga con l'accoltellamento. Le due piste viaggiano parallele, in mano a carabinieri e polizia di Stato. L'episodio di ieri rappresenta un avvertimento al giovane tunisino di non parlare con gli investigatori? Oppure c'è altro? Difficile ipotizzare un regolamento di conti per 4 grammi di hashish, eppure una delle ipotesi per fare luce sulla vicenda va nella direzione dello spaccio di droga. Che a Trieste avviene ormai alla luce del sole.