Agguato in via del Veltro, accoltella l'ex e fugge: donna a Cattinara

TRIESTE - L'ha aspettata sotto casa, in via del Veltro, e l'ha accoltellata con diversi fendenti, per poi darsi alla fuga. La festa della donna a Trieste finisce così, con una scampata tragedia e l'ennesimo tentativo di femminicidio, fortunatamente andato a vuoto. È successo tutto poco dopo le 21. Lei, una donna di origine balcanica (S.M. le iniziali, nata nel 1977), stava rincasando nella sua abitazione di via del Veltro 75 quando, improvvisamente, è rimasta vittima di un violento agguato. Tre le coltellate che hanno raggiunto la schiena, una la schiena. L'uomo, dopo aver utilizzato un coltello a serramanico, si è dato alla fuga. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 in codice rosso che hanno prima soccorso e poi trasportato la vittima all'ospedale di Cattinara. La donna non dovrebbe essere in pericolo di vita. In via del Veltro anche numerosi equipaggi della Squadra Volante. Secondo quanto si apprende, l'uomo è di origine kosovara e già nella giornata di ieri sarebbe stato denunciato dalla donna.