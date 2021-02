Accoltellamento in via Manzoni: 25enne grave a Cattinara, è caccia al fuggiasco

Accoltellamento nel pomeriggio di oggi all'angolo tra via Gambini e via Manzoni. Un uomo, attualmente in fuga, ha rifilato cinque fendenti alla schiena di un 25enne di origine marocchina trasportato all'ospedale di Cattinara in gravi conseguenze. Sul posto le forze dell'ordine, la scientifica, la Polizia Locale e i sanitari del 118. Chiuso il tratto di via Gambini fino all'incrocio con via Manzoni. La notizia è in aggiornamento.

