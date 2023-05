Accoltellato il conducente di un bus: coppia in manette

Scampata tragedia lunedì sera a bordo di un autobus: il conducente è stato accoltellato da una donna di trent’anni, che viaggiava col compagno e il cane, all’interno della linea 10. La coltellata è arrivata in prossimità della cintura e l’uomo ne è uscito fortunatamente indenne. Stando a quanto riporta il Piccolo la giovane coppia, di origine sudamericana, era sull’autobus insieme al cane senza museruola, per questo il controllore è intervenuto chiedendo ai due di rispettare il regolamento.

Da qui sarebbe nato l’alterco, intorno alle 18:30. I due, forse sotto l’effetto dell’alcol, aggrediscono il dipendente della Trieste Trasporti e il conducente ferma il veicolo in via dell’Istria per chiamare il 112. Quando l’uomo si gira, la donna gli assesta un fendente sul fianco, colpendo fortunatamente la cintura di cuoio. La Polizia sopraggiunge e arresta la coppia.

Interviene la sera stessa Trieste Trasporti per esprimere “solidarietà e vicinanza al conducente e all'agente verificatore aggrediti sulla linea 10 e a ringraziarli per la grande professionalità dimostrata in una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze decisamente più gravi, evitate anche grazie al pronto intervento della polizia di stato. L'evento, interamente ripreso dalle telecamere di bordo, dimostra che in tema di ordine pubblico l'attenzione deve rimanere alta ma che esiste altresì una importante capacità di reazione da parte del territorio e di ogni sua componente. Ai due dipendenti l'azienda assicura ogni possibile e necessaria tutela, anche legale”.

Solidarietà anche da Fratelli d’Italia con una nota congiunta del segretario provinciale Claudio Giacomelli e vice segretario provinciale Nicole Matteoni: “Fratelli d’Italia Trieste si stringe alla famiglia dell’autista di Trieste trasporti rimasto ferito da un’aggressione senza senso inflitta da una donna, a quanto si apprende straniera, che non ha accettato il richiamo a seguire le regole di bordo. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che ringraziamo, ha permesso l’arresto di questa delinquente. Per poco si è evitato il peggio. È impensabile rischiare la vita compiendo il proprio lavoro. Auspichiamo una dura e immediata condanna da parte delle autorità giudiziarie per evitare che episodi del genere non accadano più”.