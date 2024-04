Accoltellamento nella notte a Monfalcone: cinquantenne ferito dalla compagna

MONFALCONE - Ferito con due coltellate alla schiena dalla compagna: è successo a Monfalcone, in via Terenziana, intorno alle tre della notte tra il 17 e il 18 aprile. L'uomo, di un'età compresa tra i 50 e i 55 anni, ha contattato nella notte la polizia di Gorizia riferendo di essere stato accoltellato. Subito sul posto sono intervenuti gli agenti e il 118, che ha portato il ferito a Cattinara. Non è in pericolo di vita. Accertamenti sanitari anche sulla compagna, portata in ospedale a sua volta, e la polizia sta indagando per far luce sulle dinamiche della lite, ancora non chiare. Notizia in aggiornamento.