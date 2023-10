"No all'accorpamento di quattro scuole a Trieste": la denuncia di Flc-Cgil

TRIESTE - "La Regione Friuli Venezia Giulia ha rinunciato a negoziare con il Governo, adeguandosi alle scelte romane, e ha proposto per Trieste la fusione di quattro istituti comprensivi formandone due (Roiano Gretta con l’Istituto Margherita Hack, e Tiziana Weiss con l’Iqbal Masih)". Lo dichiara la Flc-Cgil in una nota, specificando che, secondo il decreto governativo dl 30 giugno, il Governo "ha deciso di ridurre il numero di sedi scolastiche autonome sulla base di calcoli meramente economici".

La soluzione proposta dalla Regione, secondo il sindacato, "non va bene perché comporrebbe la creazione di due Istituti Scolastici enormi da più di 1300 studenti. Adesso il Comune di Trieste, che ha diritto di proposta in questa materia, intende chiedere alla Regione di effettuare lo smembramento di due Istituti Comprensivi (IC Bergamas e IC Margherita Hack), senza alcun riguardo per la storia di quelle comunità scolastiche".

Flc Cgil parla di "scelte scellerate", sostenendo che "il Governo persegue e propone un progetto di autonomia differenziata che sarà in realtà la “secessione dei ricchi” a danno di tutti gli altri. La Regione Friuli Venezia Giulia, pur potendo vantare la specialità dell’autonomia regionale, ha deciso di abdicare al proprio ruolo accettando supinamente le scelte del Governo, che comporteranno una riduzione del personale tutto e un peggioramento delle condizioni di vita di studentesse e studenti e delle lavoratrici e lavoratori". "In gioco - concludono i sindacalisti - ci sono molto più che alcune centinaia di posti di lavoro: la Scuola è il fondamento su cui si basano la crescita culturale e personale dei cittadini di domani, e il futuro di questo Paese".