Il mare trabocca sul molo Audace e a Barcola arriva la mareggiata (FOTO E VIDEO)

Ancora acqua alta questa mattina dopo l'episodio di ieri, sabato 3 agosto, ma oltre a un molo Audace invaso dall'acqua in tarda mattinata, una mareggiata si è abbattuta nella zona di Barcola, come dimostra il video girato ai Topolini dall'associazione Cani Salvataggio Trieste Sics, che si trovava nei paraggi per un addestramento. In particolare le onde hanno semisommerso il bagno Sticco, provocando danni ad alcune attrezzature. Una nuova allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile a partire da questo pomeriggio fino a domani alle 15. Nonostante al momento (16:30) il cielo sia sereno, il documento annuncia che nelle prossime ore potrebbero arrivare piogge abbondanti e temporali.

Il video girato ai Topolini dall'associazione Cani Salvataggio Trieste Sics

La FOTOGALLERY di Giovanni Aiello

