Probabile acqua alta a Muggia: l'allerta della Protezione Civile

Così come a Venezia, anche Muggia si prepara a fronteggiare un possibile episodio di acqua alta già da domani. Le previsioni meteo per i prossimi giorni prevedono un netto peggioramento del tempo nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3. I modelli previsionali indicano inoltre una buona probabilità che si presenti il fenomeno dell'acqua alta nella mattinata di sabato 3 ottobre, favorito da venti da sud sostenuti. La Protezione civile di Muggia insieme al Comune sta seguendo l'evolversi della situazione e attrezzandosi per far fronte ad una eventuale emergenza. Si invitano i cittadini, in special modo abitanti e commercianti del centro storico, a munirsi di quanto necessario (paratie e sacchi di sabbia) per fronteggiare eventuali emergenze.

