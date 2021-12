Si rompe un tubo in largo Osoppo, Natale senza acqua per centinaia di case

Nella tarda serata di ieri 24 dicembre si è verificato uno spandimento ad un tubo dell'acqua nel rione di Gretta. L'incidente si è verificato in largo Osoppo e è stata chiusa l'acqua nella parte bassa di via Bonomea, in via Gemona, via Venzone, via Politi, via Palmanova, via dei Baseggio, via Gorizia, via Corona, via dei Toffani, via del Cisternone e via Cormons. La notizia è in aggiornamento.