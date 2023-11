L'era dell'Acquario sotto il segno della Cina: la storica osteria sarà un laboratorio di ravioli

TRIESTE - Dopo diversi anni, l’Acquario riaprirà le sue porte. La storica trattoria di via Crispi diventerà infatti un laboratorio di ravioli, che contribuirà all’offerta culinaria del ristorante Cina Cina. “Il laboratorio nasce dall’esigenza di rispondere alla crescente domanda di ravioli, ma anche ai cambiamenti che ci sono stati nella società, diventata sempre più frenetica”, ha spiegato Maurizio, titolare del Cina Cina, che assieme al fratello porta avanti il locale di via Brunner da circa otto anni. “Dopo il Covid, la mole dell'asporto è triplicata. Ho notato un notevole aumento di lavoro, in particolare con i ravioli, proprio perché li facciamo noi. Ne serviamo tanti e le tante richieste ci hanno messo in difficoltà con gli spazi. Abbiamo già fatto alcune modifiche qui in locale ma non sono sufficienti”, ha spiegato il proprietario. “Il laboratorio sarà quindi un’estensione del Cina Cina e sarà chiuso al pubblico, anche se non nego che in futuro potrebbero venire fuori nuovi progetti".

Ravioli, pollo alle mandorle e riso alla cantonese

Aperto nel 1987, il Cina Cina ha una storia unica, anche perché ha sempre mantenuto un menù fedele ai classici. "Abbiamo sempre lavorato bene con i nostri ravioli, il pollo alle mandorle e il riso alla cantonese. Se una cosa funziona, perchè cambiarla?" ha aggiunto il titolare, ricordando il legame profondo con le origini. “La ristorazione è un settore difficile e implica molti sacrifici. Mio padre ha iniziato con un piccolo locale ed era sempre presente", ha spiegato. "Attualmente siamo i più longevi, anche perchè chi ha aperto prima di noi ha chiuso. Abbiamo investito in un servizio attento alle esigenze del cliente e nella ricerca di materie prime di qualità per garantire un prodotto unico, affinché l'attività possa proseguire per diverse generazioni".

L'era dell'Acquario

Un approccio che nel tempo ha ripagato, dato che il ristorante ha visto generazioni di clienti fedeli. "I clienti di mio padre sono diventati nonni - aggiunge -. Ora il locale è frequentato dai loro nipoti. Io lo vedo ed è questo che mi dà l'energia per continuare a lavorare”. E a crescere, anche grazie al nuovo laboratorio, la cui scelta è ricaduta proprio sull’Acquario, un posto che, come il Cina Cina, per diversi anni è stato un punto di riferimento per molti triestini. "Era una trattoria di pesce", ricorda Maurizio. "Andavamo spesso a pranzo da Elvio, l'ex titolare, il lunedì. Mentre lui veniva a chiederci in prestito tovaglie o altre cose che gli mancavano. All'epoca ero piccolo, ma mio padre lo conosceva bene. Conservo sempre un bel ricordo di Elvio." Con un occhio al passato e l'altro rivolto al futuro, il Cina Cina si prepara a entrare in una nuova era, che potremmo chiamare era dell’Acquario, con l'apertura del nuovo laboratorio, prevista nella seconda metà del 2024.