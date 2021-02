Addio a Gabriella Valera, anima della poesia e della cultura del dialogo

Ha lottato a lungo contro un male incurabile che purtroppo alla fine non le ha lasciato scampo: si è spenta a 74 anni, nella giornata di ieri 1 febbraio, Gabriella Valera. Lascia il marito Ottavio Gruber. Insegnante di Storia all'Università di Trieste, scrittrice e ideatrice del concorso internazionale di poesia e teatro Castello di Duino e del “Forum Mondiale dei Giovani Diritto di Dialogo”, la sua missione in vita è stata quella di "affermare la cultura del dialogo come diritto fondamentale umano". Considerava infatti suo impegno sostanziale la promozione di una cultura della parola come riscatto di civiltà e umanità. Sono molti i messaggi di cordoglio apparsi sul suo profilo social: si legge amore e gratitudine per la "strenua paladina della Poesia". Ma anche poesie e parole che esprimono il dolore per la perdita. "Capace di ascolto - si legge in un post -, sapevi cogliere la voce di ognuno e leggerla in profondità. Il tuo modo di essere era autentico e da un incontro con te si usciva sempre migliori". Trieste piange quel suo "sguardo giovane e aperto al mondo", lo sguardo di chi ha aperto gli occhi ed il cuore di molti. Gabriella sul suo sito, nella sua biografia, scriveva: “Sono venuta dal mare qualche millennio di anni fa”. A noi piace immaginarla lì, cullata da quel mare antico da dove è venuta, dove il tempo non esiste.

“