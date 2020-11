Addio a Ivan Pivac, da trent'anni il velista numero uno della Barcolana

E' morto Ivan Pivac, il velista numero uno della Barcolana. Da oltre trent'anni, infatti, era il primo ad iscriversi alla Coppa d'autunno. Una tradizione a cui ha tenuto sempre fede. "Si presentava nella sede della SVBG al mattino presto - e fino a qualche anno fa arrivava direttamente in barca - con la sua bottiglia per le ragazze delle iscrizioni" si legge sulla pagina della regata. "La sua presenza segnava per noi l'inizio della grande festa della Barcolana. Ciao Ivan, sarai in buona compagnia con i nostri padri fondatori. Noi attenderemo la tua barca e la tua famiglia, per essere sempre insieme. Ciao, caro, originario e profondo amico della Barcolana, parte dello spirito unico di questo evento".