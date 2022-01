Addio a Francesco Pegan, il pilota triestino Jéan François La Cloche

E' morto dopo una lunga malattia Francesco Pegan, meglio conosciuto con il suo soprannome da pilota, Jéan François La Cloche. Aveva 43 anni.

Imprenditore da oltre 15 anni, fu anche amministratore di una nota farmacia triestina, che lo portò a sviluppare il sito quiconviene.com (attualmente non attivo). Ma la sua vera passione era il blu del cielo e sorvolare il Friuli Venezia Giulia in elicottero, dal quale realizzava meravigliose foto e video, forse per voler condividere la bellezza che aveva la fortuna di ammirare. Fece anche parte del "Gruppo Amici del Volo di Trieste", dove assunse il ruolo di segretario. "Ciao Jéan cieli blu", si legge tra i messaggi di addio apparsi sul profilo Facebook. "Ciao caro Franz persone generose come te sono rare. Continua a volare ed a guardarci da lassù. Ci mancherai", si legge ancora. Di seguito uno degli ultimi video realizzati da Jéan François La Cloche. Risale al 1 gennaio e poteva essere realizzato solo da qualcuno che sa bene che, oltre la nebbia, il cielo è sempre sereno.