Addio a Margherita Bono, "pilastro" della cooperativa La Collina

TRIESTE - É venuta a mancare giovedì 7 dicembre Margherita Bono, operatrice della cooperativa La Collina, molto attiva e conosciuta nell'ambito del sociale a Trieste nonché autrice di numerosi articoli e pubblicazioni. Si è tenuta nei giorni scorsi una cerimonia in cui è stata piantata, in suo nome, una rosa bianca nel Roseto del Parco di San Giovanni, un luogo divenutole casa dopo che si era "innamorata" dell’esperienza basagliana e delle pratiche di de-istituzionalizzazione portate avanti nei servizi di salute mentale e territoriale dell'Azienda sanitaria di Trieste. Nel corso di questa cerimonia, la sorella Irene l'ha ricordata con le parole “tenace, generosa e rivoluzionaria”.

Arrivata nel 2007 dalla sua città natale, Milano, con una laurea in Sociologia e il desiderio di approfondire le pratiche di trasformazione delle politiche pubbliche nel campo della salute, si era avvicinata al mondo della cooperazione sociale e in particolare alla Cooperativa La Collina, affiancando il lavoro in vari settori della cooperativa a un percorso personale di studio e di ricerca, conseguendo anche una seconda laurea in Servizio Sociale e Politiche Sociali a Venezia.

Divenuta dapprima referente della Microarea di Borgo Zindis a Muggia, Margherita si è specializzata negli anni successivi nella progettazione e realizzazione di interventi territoriali di salute di comunità e nella metodologia della ricerca-azione, sviluppando e coordinando un gruppo di lavoro a ciò dedicato e collaborando con varie istituzioni (Distretti sanitari, Centri di Salute Mentale, Servizi Sociali dei Comuni, ATER), Associazioni e soggetti locali, con interventi realizzati anche a Gorizia e Monfalcone.

Ha sempre affiancato il lavoro operativo ad un’intensa attività di formazione, ricerca, analisi e sistematizzazione dell’approccio territoriale, anche in collaborazione – tra altri – con le Università di Milano Bicocca, Trieste, Sherwood (CA), con la produzione di numerosi articoli e pubblicazioni. Una produzione di cui lei stessa rivendicava sempre la natura collettiva, in dialogo sia con le/i protagonisti della rivoluzione basagliana, tra i quali il suo compagno Alfio, sia frutto di un’instancabile azione di coinvolgimento di colleghe/i, volontari/e, attiviste/i, cittadine/i di ogni età. Questa intervista è una testimonianza del suo appassionato lavoro.