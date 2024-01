Campo Rouna, At: "Situazione da chiarire, a rischio futuro giovani calciatori"

TRIESTE - "E' a rischio il futuro dei giovani calciatori del campo Rouna", lo dichiara Adesso Trieste, che lamenta una situazione "poco chiara" in merito alla gestione dell'infrastruttura di Prosecco, in particolare ai criteri in base ai quali è stata prorogata la concessione alla società che la gestisce e sul ruolo della Comunella di Prosecco, proprietaria del terreno.

Come riferito in una conferenza stampa, i genitori dei ragazzi hanno segnalato ai consiglieri di At che nell'ultimo periodo il campo, pur essendo accessibile, aveva la struttura di ristoro chiusa e non più attiva. "Fatto problematico soprattutto nei mesi invernali - ha spiegato Riccardo Laterza - perché i genitori possono aspettare i ragazzi e nel frattempo bere qualcosa di caldo". I municipalisti hanno poi scoperto che "il campo è in concessione a una società, l'Asd Nogometni Klub - Football Club Primorje, che un tempo militava in categorie abbastanza importanti negli anni passati ma che attualmente, a quanto ci risulta, non svolge alcuna attività sportiva. C'è invece un'altra società calcistica, l'Asd Primorje 1924, che invece è iscritta a una serie di campionati".

Il pregresso

Nel 2022 il Comune di Trieste ha rinnovato all'ASD Nogometni Klub - Football Club Primorje la concessione della struttura affidata nel 2015 per nove anni, con proroga fino al 2028. Proroga che insospettisce Adesso Trieste perché l'Asd "non fa attività sportiva", criterio che, secondo un atto del 2021, sarebbe necessario per avere la concessione. "Questa società - spiega Laterza - aveva fatto domanda di accesso ad alcuni contributi regionali per intervenire in attività di manutenzione della struttura e quindi per poter accedere a questi contributi pubblici uno dei criteri era la gestione del campo fino al 2028".

Inoltre la struttura, spiega il consigliere di opposizione, "è costruita sugli usi civici e quindi su un terreno di proprietà della Comunella di Prosecco e nel 2015 per sanare questa situazione complessa era stato stretto un accordo con i rappresentanti della comunella e dell'amministrazione separata per gli usi civici, che prevedeva che qualsiasi atto di concessione o relativo alla gestione della struttura avrebbe dovuto ricevere il parere di questi due enti, che avrebbero dovuto essere consultati preliminarmente la scrittura di qualsiasi accordo. Nell'atto di proroga non c'è nessun riferimento a questa questione". Ci sarebbero, secondo i municipalisti, diverse società che invece svolgono attività sportive, "come il Primorje, ma anche la Roianese, che attendono da anni di poter gestire strutture sportive adatte alle loro necessità e non hanno per il momento risposta".

I rischi

Per il collega di partito Kevin Nicolini "i rischi sono molteplici, primo su tutti il futuro dei ragazzi della squadra del Primorje 1924 nonchè della prima squadra che raccoglie i giovani calciatori. L'altro rischio su cui bisogna far chiarezza è il ruolo delle comunelle, che il Comune non ha coinvolto all'interno delle proroghe" e potrebbe esserci "un irrigidimento tra l'amministrazione le comunelle stesse, che non va a beneficio della collettività".