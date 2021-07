Adesso Trieste, definite le liste elettorali per il Consiglio comunale e le Circoscrizioni

Nel corso dell'Assemblea Cittadina di Adesso Trieste che si è tenuta oggi, 2 luglio, a Borgo San Sergio, sono state definite le liste elettorali per il Consiglio comunale e le Circoscrizioni. Nella "squadra" di Laterza ci sono 42 uomini e 36 donne. "Si tratta di una composizione che nasce dal lavoro di cura, collaborazione e partecipazione di questi mesi - ha dichiarato il candidato sindaco -. Il nostro obiettivo non è solo quello di vincere ma di formare nuove forme di cooperazione. Adesso Trieste punta a dare una possibilità a chi non si riconosce nelle realtà politiche esistenti, a chi desidera una politica che punti a migliorare le nostre vite, perchè un'alternativa è possibile".

In seguito hanno preso parola le capoliste delle circoscrizioni: Cristiana Knaflich (I Circoscrizione), Dana Candek (II Circoscrizione), Chiara Mastromarino (III Circoscrizione), Franca Vilevich (IV Circoscrizione), Michela Novel (V circoscrizione), Lucia Vazzoler (VI circoscrizione), Iulia Daniela Negru (VII circoscrizione). Tra i temi più trattati, quello sociale, ambientale e architettonico. I discorsi di presentazione sono stati quindi seguiti dalle votazioni delle liste, approvate all'unanimità.