Nuovo contratto per i dipendenti, Adriafer firma l'accordo

TRIESTE - Adriafer, impresa ferroviaria controllata al 100% dall’Autorità Portuale del Mare Adriatico Orientale, ha sottoscritto un innovativo accordo integrativo di secondo livello per i propri dipendenti lo scorso 22 giugno. L'accordo, frutto dalla stretta collaborazione con le RSA e OO.SS, mira a garantire condizioni lavorative migliori, un adeguato sostegno economico, e un'organizzazione del lavoro più efficiente.

Questa nuova intesa segue la decisione dell'azienda di adottare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dei porti come contratto di riferimento per i propri dipendenti. Tale scelta, effettuata in favore del contratto delle attività ferroviarie, ha permesso di godere di un accordo più flessibile e vantaggioso dal punto di vista economico. Per garantire la compatibilità tra i due ambiti, è stato redatto un contratto di secondo livello che integra e armonizza il CCNL dei porti con le norme e le regole dell'attività ferroviaria.

Vantaggi significativi

L’integrativo, frutto del lavoro congiunto e della collaborazione di tutte e cinque le sigle sindacali presenti all’interno dell’azienda (FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL e USB), porta dei vantaggi significativi dal punto di vista economico e retributivo per i lavoratori. Sono state apportate migliorie alla struttura dei premi aziendali, nonché una disciplina relativa alla detassazione degli stessi. Inoltre, è stato introdotto un innovativo piano welfare a favore dei dipendenti, con incentivi di natura non economica.

Oltre alla prima parte generale, che riguarda tutti i lavoratori, nella seconda parte dell’accordo si disciplina specificamente il personale mobile, nonché l'indennità di funzione, l'indennità di linea, i limiti dell'orario di lavoro e il RFR (riposo fuori residenza). Questo permette di migliorare le condizioni di lavoro del personale operativo, in particolare l'organizzazione dei turni, e favorisce un'ottimizzazione dell'organizzazione operativa aziendale, inclusa la gestione di reperibilità e disponibilità volontaria. In caso di picchi di lavoro o carenze temporanee di organico, l'accordo prevede inoltre la possibilità di utilizzare, per il tempo necessario, lavoratori previamente formati e abilitati, garantendo così una maggiore flessibilità nell'allocazione delle risorse umane.

Nuove assunzioni

La dirigenza di Adriafer ringrazia i rappresentanti sindacali per la loro collaborazione decisiva durante le recenti negoziazioni. Il loro contributo ha permesso di raggiungere un accordo fondamentale per lo sviluppo sostenibile dell'azienda. Questo accordo apre le porte a una serie di importanti iniziative, tra le quali un programma di formazione e reclutamento che prevede l'assunzione di sei nuovi agenti a partire da settembre. L’iniziativa di formazione e reclutamento di nuove risorse sarà accompagnata da ulteriori investimenti nel parco mezzi, incluso l'acquisto di nuovi locomotori di manovra e linea per i quali la società ha già ricevuto importanti contributi regionali.