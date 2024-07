Pugnalò a morte e diede fuoco al cadavere dello spacciatore rivale, condannato a 23 anni

CAPODISTRIA - Il cinquantasettenne di Duino Aurisina Adriano Petelin è stato condannato a 23 anni di prigione per l'omicidio di Dario Grmek, il trafficante di droga ucciso nei primi giorni di aprile di due anni fa nella sua casa di Kobjeglava, località del Carso sloveno. La condanna è stata emessa dal tribunale di Capodistria oggi 18 luglio dopo che il pubblico ministero, Katjuša Poropat Lakošeljac, aveva chiesto 30 anni di reclusione. Petelin era finito in manette dopo le indagini portate avanti dalla questura di Capodistria che si era avvalsa anche del supporto fornito dalla polizia locale del Comune di Trieste che nello stesso periodo aveva messo a segno una raffica di arresti per spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

Il cadavere di Dario Grmek era stato rinvenuto nella sua casa nel comune di Komen, comune alle spalle di Trieste. In prima battuta il lavoro degli investigatori del Dipartimento di polizia di Capodistria aveva portato alla scoperta di una vera e propria rete di vendita creata dalla vittima (che veniva rifornito da un trentanovenne di nazionalità slovena e residente nella zona di Celje) e che coinvolgeva numerosi soggetti, principalmente di nazionalità italiana. Grmek era stato pugnalato con una quindicina di fendenti e poi, dopo averlo ucciso, questo secondo l'accusa, Petelin aveva tentato di cancellare le tracce delle sue azioni, dando fuoco al corpo del trafficante. Il cadavere del Grmek era stato ritrovato parzialmente carbonizzato.

Le indagini

Nelle segnalazioni pervenute alle forze di polizia, la casa di Grmek era divenuta un vero e proprio centro di spaccio. Le segnalazioni, infatti, raccontavano di numerose autovetture, la maggior parte immatricolate e con targa italiana. Acquirenti e, con ogni probabilità, una rete di spacciatori che rifornivano anche la piazza di spaccio triestina. Grazie alla piena collaborazione transfrontaliera - per il caso era stata anche convocata una conferenza stampa in questura a Capodistria, dove era intervenuta anche la polizia locale giuliana -, le indagini avevano individuato il Dna di Adriano Petelin su un coltello e in un punto della casa del Grmek.

L'arresto

Il cinquantasettenne di Duino Aurisina, con precedenti penali sempre per traffico di droga e contrabbando di armi, era stato arrestato poco meno di tre mesi dopo l'omicidio. Decisive, per l'arresto avvenuto proprio alla stazione di polizia di Capodistria, erano state le impronte che la Scientifica slovena aveva trovato sul luogo del delitto. Dietro al gravissimo fatto di sangue si sarebbe nascosto un grosso giro di cocaina. L'arresto del Petelin era avvenuto in circostanze a dir poco curiose: l'uomo si era recato alla stazione di polizia di Capodistria reclamando il cellulare precedentemente sequestrato nella prima fase delle indagini. Il mandato d'arresto europeo era già pronto e così, per gli investigatori, non era rimasto che procedere al fermo. La difesa aveva chiesto l'assoluzione in quanto convinta che ad uccidere Dario Grmek non sia stato Petelin.