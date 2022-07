Non c'è pace per Adriatica, capitano finisce a Cattinara

TRIESTE - Dopo numerosi viaggi cancellati a causa del maltempo e le proteste dei turisti delusi per un viaggio Trieste-Grado via mare che salta frequentemente, ecco che per la motonave Adriatica arriva un'altra tegola. Nella tarda serata di ieri 10 luglio, il capitano dell'imbarcazione è finito all'ospedale di Cattinara a causa di una caduta, avvenuta a bordo, mentre venivano effettuate le manovre di ormeggio. L'episodio - che fortunatamente non ha portato comunque a gravi conseguenze di salute - è avvenuto nei pressi di molo IV, verso le 19:30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e trasportato il malcapitato all'ospedale di Cattinara.