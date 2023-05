Nella regione della Lika

Tragedia in Croazia: precipita un aereo, tre i morti

Il velivolo, un Cirrus 20, era decollato all'ora di pranzo da Maribor, in Slovenia, ed era diretto a Pola, nell'Istria croata. Le vittime sarebbero tre persone di nazionalità olandese. E' stata aperta un'indagine per fare luce sulle cause che hanno portato al disastro aereo. Iniziato il recupero, ma la zona è disseminata da mine