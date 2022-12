Cerca di partire per Londra con un passaporto falso: arrestato in aeroporto

Cerca di lasciare il paese in aereo esibendo un documento falso ma viene arrestato dalla Polizia di frontiera di Gorizia al Trieste Airport. E' successo nella serata del 16 dicembre scorso a un 35enne di origine afgana che cercava di partire per Londra Stansted. L'uomo aveva aveva mostrato un documento del Lussemburgo contraffatto agli agenti addetti ai controlli di frontiera ed è stato quindi tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale di Gorizia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La polizia sta ancora effettuando accertamenti per stabilire l’origine del documento contraffatto.