Tre voli in contemporanea e un rullo solo, Ronchi va in tilt

TRIESTE - Si sono verificati grossi disagi per i viaggiatori che all'aeroporto di Ronchi dei legionari nel pomeriggio di oggi stavano attendendo l'imbarco sui voli diretti a Londra, Roma e Francoforte. Le tre rotte, le cui partenze erano previste tra le 15 e le 15.20, complice anche il funzionamento di un rullo solo hanno registrato un particolare sovraffollamento che ha rischiato di far perdere il volo ai passeggeri diretti a Londra. La notizia è in aggiornamento