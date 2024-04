Impennata prezzi affitti: Trieste è seconda in Italia, +16 per cento in due anni

TRIESTE - Nel biennio 2022 - 2023 gli affitti a Trieste sono aumentati del 16,4 per cento: il secondo aumento più alto in Italia dopo Milano (+19,2 per cento). Seguono Napoli, Bologna e Torino. Il capoluogo giuliano registra un aumento quasi doppio rispetto a quello di Roma (7,9 per cento). Sono dati comunicati dal Cresme su un'elaborazione dei dati semestrali Omi-Agenzia delle Entrate.

I dati nazionali

A livello nazionale, i prezzi delle locazioni sono aumentati in media del 6,1 per cento in due anni, mentre nel secondo semestre del 2023 l'aumento è stato del 3,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi negli anni precedenti, il Cresme segnala tassi di variazione negativi tra il 2015 e il 2029, incrementi moderati e leggeri tra il 2019 e il 2021, fino al forte incremento nell'ultimo biennio.