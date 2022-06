Duino Aurisina, Monfalcone e Gorizia: quanti hanno votato in mattinata

Crollo di affluenza alle urne rispetto alle amministrative di cinque anni fa a Duino Aurisina, mentre aumentano i votanti a Monfalcone. A Gorizia si registra un calo, ma non significativo come quello del comune in provincia di Trieste. Sono i dati aggiornati a mezzogiorno e relativi ai tre comuni citati.

Nel dettaglio, a Duino Aurisina hanno votato 1376 elettori, ossia il 17,85%, quando cinque anni fa, alla stessa ora, la percentuale era del 21,58%. Un calo di quasi quattro punti, mentre due punti e mezzo in meno si registrano a Gorizia. Qui nel 2017 la percentuale era del 20,85% mentre quest'anno raggiunge appena il 18,38%.

In controtendenza, invece, Monfalcone, dove a mezzogiorno hanno votato 3685 elettori, corrispondenti al 17,86%, mentre nel 2016 votò il 13,94%.