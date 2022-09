Elezioni 25 settembre, affluenza in calo: alle urne il 56,23% degli elettori

Elezioni politiche, si vota. In Fvg sono 936.273 gli elettori chiamati a rinnovare Camera e Senato. In particolare, a Trieste, saranno attesi alle urne oltre 180 mila aventi diritto. Seggi aperti dalle 7 di oggi. Si voterà fino alle 23. Tre le rilevazioni di affluenza, fissate alle 12, alle 19 e alle 23, quello definitivo. Il Friuli Venezia Giulia eleggerà otto deputati: uno per ciascuno dei tre collegi uninominali, più altri cinque con il sistema proporzionale. I senatori che eleggeremo saranno 4: uno con il sistema uninominale, e gli altri tre con il proporzionale.

Affluenza ore 12:00

In Friuli Venezia Giulia il 21,68% degli elettori si è recato alle urne entro le 12 di oggi, 25 settembre. Rispetto al 2018, la percentuale è in calo (22,57%). L'affluenza maggiore è stata registrata nei seggi allestiti nei comuni in provincia di Pordenone, dove ha votato il 23,25% degli aventi diritto. Seguono Udine (22,31%), Gorizia (22,02%), Trieste (17,98%).

I dati comune per comune: Duino Aurisina (21,22%), Monrupino (12,13%), Muggia (20,59%), San Dorligo della Valle - Dolina (19,53%), Sgonico (15,43%) e Trieste (17,66%).

Affluenza ore 19:00

Alle ore 19:00 ha votato il 56,23% degli elettori del Fvg. Rispetto al 2018, la percentuale è in calo (62,44%). L'affluenza maggiore è stata registrata nei seggi allestiti nei comuni in provincia di Pordenone, dove ha votato il 58,25% degli aventi diritto. Seguono Gorizia (57,20%), Udine (56,60%), Trieste (52,03%), Anche il dato relativo a Trieste evidenzia un calo dell'affluenza: nel 2018 alla stessa ora aveva votato il 59,03%.

I dati comune per comune: Duino Aurisina (58,69%), Monrupino (50,62%), Muggia (53,58%), San Dorligo della Valle - Dolina (52,59%), Sgonico (55,46%) e Trieste (51,57%).