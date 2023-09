Affondate due barche: doppio intervento dei vigili del fuoco

TRIESTE - Doppio intervento per i sommozzatori del Nucleo Regionale di Soccorso Acquatico Subacqueo del comando Vigili del fuoco di Trieste che, nella giornata di oggi, 1 settembre, con il supporto dell'autogru dello stesso comando, hanno recuperato due piccole imbarcazioni affondate. Il primo intervento è stato eseguito questa mattina presso il canale Locovaz a Monfalcone, dove i vigili del fuoco hanno operato per rimettere in galleggiamento un natante da diporto di circa 6 metri che era semiaffondato e ribaltato su un fianco. I sommozzatori sono entrati in acqua e hanno posizionato sotto l'imbarcazione le "braghe" dell'autogru che ha sollevato il natante. Successivamente la piccola imbarcazione è stata raddrizzata e svuotata dall'acqua con le elettropompe in dotazione ai sommozzatori. Appurato che una volta raddrizzata e svuotata dall'acqua la barca galleggiava autonomamente e non vi erano falle i VV.F. la hanno lasciata all'ormeggio.



Il secondo recupero è stato fatto nel pomeriggio presso il molo Venezia a Trieste dove un barchino appoggio di un peschereccio all'ormeggio era affondato. In questo caso i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno utilizzato i palloni di sollevamento per portare l'imbarcazione a pelo dell'acqua, poi la hanno imbragata e assicurata al gancio dell'autogru per mantenerla a galla fino al completo svuotamento dell'acqua per il quale, anche in questo caso, sono state utilizzate le elettropompe in dotazione. Svuotata l'imbarcazione anche questa galleggiava autonomamente quindi è stata lasciata all'ormeggio. Tutti i due gli interventi sono stati eseguiti per evitare l'inquinamento delle acque dal carburante e dagli olii contenuti nei propulsori delle due imbarcazioni. In tutti e due i casi gli interventi sono stati eseguiti in presenza del personale della Capitaneria di Porto competente per territorio.