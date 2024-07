Perse la gamba su una mina fuggendo dai Talebani: storia di un ex poliziotto afghano

TRIESTE - Arriva in piazza Libertà dopo un viaggio lunghissimo, uno dei tanti che da anni attraversano la rotta balcanica a piedi e con altri mezzi per raggiungere l'Europa. Ma la sua storia nasconde una sofferenza maggiore - semmai possa esserci una speciale classifica del fenomeno - degli altri. Lui è un ex poliziotto di nazionalità afghana. Fuggendo dai Talebani salta su una mina e mezza gamba viene spappolata dall'esplosione. A Trieste ci arriva due sere fa. Nella piazza della stazione c'è la prima linea dell'accoglienza. Lorena Fornasir e Linea d'Ombra sono lì. "Ha tolto la sua gamba sinistra - così la Fornasir - e si libera di quel peso fino a che non gli serve per camminare".

La sua e altre storie

L'uomo è stanco, provato. "Mi ha chiesto dov'è un gabinetto, ma gli ho risposto che qui non ce ne sono. Mi ha chiesto dove potesse ripararsi, eppure non c'è posto per lui" continua la Fornasir. "Non c'è posto per tutti i nuovi arrivati fra cui tanti adolescenti" sottolinea. E nelle stesse sere di luglio capita quindi che in piazza Libertà arrivino quindici bimbi e due madri curde, con al seguito due neonati da allattare. Oppure il bimbo palestinese assieme ai suoi due fratelli di 11 e 13. "Hanno preso un treno per Venezia e sono volati alla volta di un'Europa che conosce solo i confini". Sono queste solo alcune delle storie che passano per quella che è stata definita, nel corso del tempo, la piazza del mondo.

L'appello di Dormire e Resistere

Una piazza che da quando il Silos è stato sgomberato e chiuso è cambiata forse solo per l'opinione pubblica, ma non per chi ogni giorno e ogni notte sta lì a dare assistenza e supporto a chi arriva a Trieste dopo viaggi lunghissimi, estenuanti e difficili. "Il Silos è stato sgomberato - scrivono le associazioni - e chiuso qualche settimana fa, perché non era un luogo adeguato dove far stare le persone e bisognava trovare una soluzione alternativa, e allora perché oggi ci sono le persone che dormono per strada? Un sistema alternativo è stato trovato. Ma forse questo sistema non sta funzionando. Ridiamo dignità alle persone e alla nostra città: Chiediamo l’apertura di Via Gioia, luogo che può offrire riparo e accoglienza alle persone migranti".