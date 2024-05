Polizia e scuola: consegnate ai bambini oltre 1600 agende della legalità

TRIESTE - Un'agenda per i bambini delle scuole primarie, pensata per trasmettere alle giovani generazioni la cultura della legalità, tramite disegni e fumetti: è l'iniziativa "Il mio diario", portata avanti dalla Questura di Trieste come in tutta Italia, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del Merito. In questa undicesima edizione saranno 1625 le copie distribuite ai bimbi delle scuole triestine. La presentazione ha avuto luogo questa mattina all'istituto Ruggero Manna, alla presenza del questore Pietro Ostuni, il prefetto Pietro Signoriello, l'assessore comunale alla sicurezza Caterina De Gavardo e il dirigente scolastico Roberto Benes. L'iniziativa, ha spiegato il questore Ostuni, "è ormai consolidata da anni ed è utile per diffondere una cultura della legalità attraverso fumetti e personaggi che divertono i bambini ma allo stesso tempo veicolano messaggi importanti, anche contro episodi di bullismo e cyber bullismo che possono verificarsi anche tra i giovanissimi. Un'iniziativa molto utile, divertente e apprezzata dai ragazzi. I fumetti avranno come protagonisti due personaggi accompagnati da quattro animali, e il mondo degli animali avvicina molto i bambini a noi. Ci saranno anche degli investigatori, figure che aiutano a insegnare loro il valore della legalità".