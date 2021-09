Un agente della Polfer è stato aggredito nella stazione centrale ieri, 16 settembre, nel tardo pomeriggio. Stando alle testimonianze, l'uomo avrebbe riportato una ferita lieve al collo in seguito a una colluttazione. La Questura conferma l'accaduto ma per il momento mantiene il riserbo sui dettagli. Notizia in aggiornamento.