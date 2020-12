Entra di notte all'Agenzia delle Entrate e mangia merendine a sbafo: clochard denunciato

È successo stanotte negli uffici di Trieste in via Lionello Stock, dove un senzatetto ha cercato riparo dal freddo. E così dopo essersi rifocillato con delle merendine si è messo a dormire sul divano nell'ufficio della direttrice. A scoprirlo gli impiegati che all'apertura degli uffici lo hanno trovato a russare. Immediatamente hanno chiamato il 112 e sul posto è giunta una pattuglia dei Carabinieri di Barcola che hanno accompagnato l'uomo in caserma. L'uomo, un 36enne di origini slovacche con precedenti è stato denunciato per furto e invasione di edifici.