Trasporto pubblico, sconti su bus e treni anche per gli studenti fuori regione

TRIESTE - "La prima buona notizia è che l'aumento dei biglietti del trasporto pubblico locale resta contenuto al tetto massimo contrattuale del 4% annuo previsto nell'accordo tra la Regione e la TplFvg; le altre buone notizie riguardano il mantenimento di tutte le agevolazioni per gli studenti under 27 e per le formule Famiglia, oltre che l'estensione dello sconto del 50% sugli abbonamenti scolastici anche al trasporto ferroviario, non solo a quello su gomma, per gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che frequentano una scuola in Veneto". Sono queste in sintesi le novità annunciate dall'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante e contenute nella delibera approvata nel corso dell'ultima seduta di Giunta dell'anno sulle tariffe del trasporto pubblico locale per il 2024. Dal 1 gennaio il biglietto urbano dell'autobus valido 60 minuti passerà da 1,40 euro a 1,45. Un aumento contenuto al tetto massimo del 4% annuo previsto dal contratto regionale e calcolato sulla base della variazione dell'indice medio annuo Istat Foi per il settore trasporti.

Confermato anche per l'anno scolastico 2024-2025 lo sconto del 50% del costo degli abbonamenti scolastici e delle ulteriori agevolazioni derivanti dalla attivazione della "Formula Famiglia". Novità anche per gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che frequentano istituti scolastici nel vicino Veneto. Oltre a confermare lo sconto del 50% sugli abbonamenti scolastici delle società di trasporto pubblico venete "Mobilità di Marca", ATVO "Azienda Trasporti Veneto Orientale" e Dolomiti Bus, lo sconto è esteso ai servizi ferroviari. In particolare agli studenti che utilizzano abbonamenti del treno per destinazioni in Veneto comprese entro i 50 chilometri dalle stazioni di Sacile o di Portogruaro, ultime stazioni di riferimento tariffario per i servizi ferroviari regionali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Sconto del 50% confermato anche per gli abbonamenti Tpl da parte dei residenti in regione di età superiore a 65 anni. Viene confermata anche la libera circolazione sul trasporto pubblico locale degli appartenenti alle Forze armate in divisa, e le modalità di accesso ai servizi Tpl automobilistici da parte degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia. Con successivo provvedimento verranno inoltre stabilite, nel corso del 2024, specifiche tariffe promozionali da applicare nel contesto dell'evento GO!2025, Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura.