Il fronte del fuoco si sposta in Slovenia, sotto controllo i focolai in Fvg

Sono sotto controllo i focolai dell'incendio in Fvg, sono stati domati i focolai a Savogna e l'incendio a Contovello ma permane quello in val Resia, dove i collegamenti sono stati interrotti. Nel frattempo, in Slovenia, la situazione peggiora e centinaia di persone sono state sfollate dalle loro case. Critiche, in particolare, le zone vicino a Cerje e Trstelje, mentre sorgono nuovi focolai. Sono 11 gli elicotteri attivi sulla zona ed è in arrivo un Canadair croato. Secondo Radio Slovenia, a Rence-Vogrsko e Miren-Kostanjevica gli abitanti di dieci villaggi hanno dovuto lasciare le loro case in piana notte.

A Trieste, dal primo mattino, è tornato un forte odore di fumo in varie zone della città, anche se le centraline dell'Arpa, dall'ultima rilevazione alle otto del mattino, mostrano livelli di PM10 al di sotto della soglia d'allarme. E' stato inoltre posticipato il ritorno a casa degli sfollati di Sablici e Iamiano.