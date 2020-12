"Aggiungi un pasto a tavola", l'iniziativa di solidarietà per i più bisognosi

Un Natale diverso e forse un po' meno sereno rispetto a quelli tradizionali, ma non per questo meno solidale. Tra le iniziative che prediligono il buon cuore alle contrapposizioni, a Trieste spicca quella del ristorante "Be Happy" di Prosecco che ha deciso di regalare un sorriso a tutte quelle persone che fanno fatica a trovarne di autentici.

Da domani lunedì 21 dicembre infatti parte l'operazione "Aggiungi un pasto a tavola", iniziativa di solidarietà che, in ragione dell'ordinazione di pranzi o cene a domicilio su tutto il territorio provinciale, dà la possibilità di aggiungere un pasto che verrà donato alla Comunità di Sant'Egidio. Il cibo verrà consegnato direttamente allo storico sodalizio che lo destinerà "ad una persona bisognosa della nostra città", come si legge nella nota inviata agli organi di informazione.

La possibilità viene estesa anche in occasione del ritiro presso il ristorante. Il menu dal quale ordinare il pranzo o la cena è disponibile sulla pagina Facebook del Be Happy (che trovate a questo link ndr) e per farlo basta chiamare il numero 040225113. "Concorderemo insieme il menu e la modalità di consegna all'orario desiderato".