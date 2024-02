Aggredì le forze dell'ordine: latitante verso l'estradizione

TRIESTE - Aveva aggredito le forze dell'ordine in Romania ed era ricercato, ma è stato identificato dalla polizia di Duino e arrestato. E' successo nel pomeriggio del 7 febbraio, dopo un controllo del commissariato di Duino. La polizia ha così dato esecuzione a un mandato d’arresto europeo a carico di un cittadino rumeno trentenne. L’uomo si trovava a bordo di un pullman, diretto verso il confine, che è stato controllato in località Fernetti. L’uomo è risultato destinatario di un mandato di cattura per il reato di violenza a pubblico ufficiale, commesso nel paese di origine emesso dal Tribunale di Alexandria, in Romania. E' stato così accompagnato al carcere del Coroneo a disposizione del presidente della Corte d’Appello per le procedure di estradizione.