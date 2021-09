Aggredisce due donne e si spoglia in mezzo alla strada: follia in zona scala dei Giganti

Attimi di follia in zona scala dei Giganti: ieri sera in via Capitolina, un uomo di circa 25 anni, completamente nudo, ha aggredito due donne e una guardia giurata, procurando a quest’ultima un taglio sulla guancia. È successo alle 20:30: inizialmente, secondo le testimonianze confermate dai Carabinieri, l’uomo ha aggredito una ragazza afferrandola per un braccio ma un passante è intervenuto, impedendogli di farle del male e cacciandolo. A quel punto l’aggressore ha iniziato a togliersi gli indumenti e poco dopo ha spinto a terra una signora anziana.

A questo punto è intervenuta la guardia giurata del Corpo Vigili Notturni, in servizio di presidio presso il sito comunale di scala dei Giganti, che ha sentito le grida della donna provenire da via Capitolina. Recatosi sul posto in macchina, dopo aver ricevuto la testimonianza di due persone che avevano assistito alla scena, ha incontrato la signora con un braccio ferito e sanguinante. Mentre avvertiva il 112, la guardia ha visto l’aggressore correre nudo verso di lui urlando “sbirro di m**da non chiamare nessuno, ti ammazzo”. Secondo il racconto del vigilante, l’uomo avrebe tentato di strappare via uno specchietto retrovisore da una delle auto in sosta per colpirlo, senza riuscire nell’intento.

Essendo la guardia ormai vicina, il 25enne lo avrebbe invece colpito con un pugno in faccia, procurandogli un lieve taglio sullo zigomo sinistro, poi il vigile ha avuto la meglio ed è riuscito a immobilizzarlo a terra. Il ragazzo si sarebbe messo quindi a urlare frasi sconnesse, tentando di ferirsi il volto. Dopo l’intervento del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri e di due ambulanze del 118, l’uomo è stato portato all’ospedale di Cattinara. Secondo i militari non sarebbe stato sotto l’effetto di stupefacenti o sostanze.