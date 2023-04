Minorenne aggredita in piazza Goldoni con lo spray al peperoncino

Una ragazza minorenne, dopo un litigio, viene aggredita con lo spray al peperoncino da un conoscente. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, 26 aprile, in piazza Goldoni. La giovane era accompagnata da un ragazzo, quando ha incontrato il presunto aggressore e i due hanno avuto un diverbio. Secondo quanto si apprende, la ragazza avrebbe istigato il conoscente, che avrebbe utilizzato lo spray urticante contro di lei, per poi allontanarsi all'arrivo delle volanti. La polizia ha elementi per identificarlo. Sul posto anche i sanitari del 118.