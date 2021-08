Aggredisce un 50enne sul bus, poi scappa con l'amico: denunciati due ventenni

La scorsa notte la Polizia di Stato ha denunciato due giovani, già noti alle forze dell’ordine: un udinese del 2000 e un torinese del 2001. Il primo ha aggredito per banali motivi un triestino del 1971 a bordo di un bus della linea 20 della Trieste Trasporti, diretto da Muggia a Trieste. Ne è scaturita una rissa e l’autista ha fermato la corsa del bus in strada delle Saline informando la propria sala operativa. Apertesi le porte, i due giovani sono scappati, ma poco dopo e nelle vicinanze sono stati fermati da militari dell’Esercito impegnati nell’operazione Strade Sicure, che li hanno consegnati al personale della Squadra Volante nel frattempo giunto sul posto. I due si sono rifiutati di fornire le proprie generalità e l’aggressore ha opposto resistenza agli operatori. Ricostruito l’episodio, accompagnati negli Uffici del Polo San Sabba, dopo le formalità di rito, i due giovani sono stati deferiti in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio e per il rifiuto di fornire le proprie generalità. Denunciato anche per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale l’udinese.