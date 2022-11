Sorprende il ladro mentre ruba negli spogliatoi, aggredita infermiera del Maggiore

TRIESTE - Non c'è pace per i sanitari triestini. Dopo le polemiche legate alla situazione del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, nella mattinata di oggi un'infermiera dell'ospedale Maggiore è rimasta vittima di una violenta aggressione, avvenuta all'interno della struttura per mano di un uomo sulla cinquantina. La donna si trovava regolarmente in servizio quando, nello spogliatoio dove abitualmente si cambiano i sanitari, ha sorpreso uno sconosciuto intento a rovistare tra gli effetti del personale. Dopo essere stato scoperto, l'uomo (di cui al momento non si conosce ancora la nazionalità) ha aggredito la malcapitata che ha riportato un trauma agli arti superiori. La donna è riuscita ad urlare, così da attirare l'attenzione e a far scattare l'allarme. Immediato quindi l'intervento della Squadra Volante che, dopo aver arrestato il ladro, l'ha accompagnato in commissariato per gli accertamenti di rito. La notizia è in aggiornamento