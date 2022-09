Ennesima aggressione sull'autobus in Fvg: indetto sciopero nazionale

Prende a pugni l'autista dell'autous mentre sta guidando: solo l'ennesimo episodio di violenza a bordo dei mezzi pubblici in regione, stavolta nella stazione dei bus di Grado. Lo dichiarano in un comunicato congiunto Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal "Un utente - spiega un comunicato congiunto delle sigle sindacali - ha colpito da dietro l’autista con due pugni mentre era alla guida. E’ stato necessario l’intervento in emergenza dei sanitari e delle forze dell’ordine, che hanno preso il soggetto sotto custodia". I sindacati segnalano un'escalation di violenza a bordo dei mezzi e, anche per questo motivo, il 16 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, che interesserà anche le aziende regionali.

Un fenomeno, quello della violenza a bordo del trasporto pubblico, che sembra in rapida crescita: proprio all'inizio dello scorso luglio, nel giro di 48ore, ben tre aggressioni si sono verificate all'interno dei mezzi pubblici. In un caso si era trattato di un autista della Trieste Trasporti e poco dopo, a Monfalcone, sono stati malmenati una autista e un passeggero perché il mezzo era troppo affollato per farli salire. L’autista, inoltre, aveva esplicitamente detto che sarebbe subito arrivata la corsa bis.

"Notiamo purtroppo una diffusione in crescendo degli atti aggressivi - spiega il segretario generale regionale Fit Cisl Antonio Pittelli, sia per numero che per gravità. E questo avviene da tutte le fasce di utenza, quando invece nel periodo pre-covid si trattava per lo più di casi isolati e legati a soggetti che potremmo definire particolari". Le segreterie regionali precisano tuttavia che "il trasporto pubblico rimane comunque il mezzo più sicuro e comodo per la mobilità collettiva e per i singoli utenti. Stante ciò necessitano interventi urgenti e puntuali per frenare questa deriva".