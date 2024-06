Aggredisce due donne sul bus, una si difende con lo spray: denunciato

TRIESTE - Un trentenne di nazionalità romena e senza fissa dimora è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito e minacciato due donne, una cinquantenne e una più giovane, a bordo della linea 10 della Trieste Trasporti. I fatti sono avvenuti intorno alle 15 di ieri 28 giugno in via dell'Istria. Una delle due donne, per difendersi, ha utilizzato lo spray urticante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radio Mobile di Trieste. L'uomo, secondo quanto si apprende, avrebbe tirato uno schiaffo a una delle due donne. Il cittadino romeno ha quindi preso per il braccio un'altra ragazza, presente sul mezzo del trasporto pubblico. Una volta rintracciato l'uomo, i militari dell'Arma l'hanno accompagnato in caserma dove, all'interno di uno zaino sono stati rinvenuti quattro telefoni cellulari, motivo per il quale, oltre alle ipotesi di reato per percosse e minacce, si è aggiunta anche quella di ricettazione. Dei fatti è stata informata l'autorità giudiziaria. L'uomo è a piede libero.