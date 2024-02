Aggredisce la cameriera e viene "beccato" con droga in tasca: arrestato

GORIZIA - Aggredisce la dipendente di un ristorante a Gorizia e le rivolge dei gesti a sfondo sessuale, poi la polizia lo trova con dell'hashish in tasca e lo arresta. La vicenda, che vede protagonista un cittadino egiziano senza fissa dimora, risale alla serata di sabato 20 gennaio. È durata solo pochi minuti la fuga dell’aggressore, rintracciato e fermato dalla squadra volante della questura di Gorizia. L'uomo si trovava all’interno di un ristorante quando, dopo aver discusso col titolare, ha aggredito in due diverse occasioni una dipendente e le ha indirizzato espliciti gesti di carattere sessuale, per poi fuggire di corsa in direzione corso Italia.

La donna ha quindi contattato il numero unico di emergenza 112 e ha fornito una dettagliata descrizione dell'uomo. Rimanendo in contatto telefonico con il personale della questura ha inseguito l’individuo tenendosi a debita distanza, senza mai perderlo di vista. Dopo pochi istanti il cittadino egiziano è stato individuato e bloccato in piazza Cesare Battisti. Il personale della volante ha poi effettuato una perquisizione che ha dato esito positivo, consentendo di sequestrare della presunta sostanza stupefacente di tipo hashish. Inoltre, all’uomo è stato notificato il provvedimento del questore del divieto di ritorno per tre anni nel Comune di Gorizia. Il cittadino egiziano, quindi, è stato condotto in Questura e, al termine delle attività, è stato portato in carcere. Nella giornata del 24 gennaio l’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Gorizia.