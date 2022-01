Aggredito un dipendente di Apt Gorizia: aveva chiesto di indossare la mascherina sul bus

Un dipendente di Apt Gorizia è stato aggredito nei giorni scorsi mentre sollecitava un passeggero ad indossare la mascherina Ffp2. A quanto riferito dal Presidente Tpl Fvg Bruno Pascoli, si tratta di un trend ben precedente alla pandemia. Il presidente esprime soldarietà al dipendente in questione e a tutti i collaboratori dell'azienda.

“Questo è un momento di grande tensione nell’ambito del trasporto pubblico locale - spiega Pascoli -. I recentissimi fatti di cronaca sul tema della sicurezza evidenziano l’aumento dell’aggressività sociale, al punto di sfociare non solo nelle violenze verbali ma addirittura nella violenza fisica verso gli operatori del tpl che svolgono il loro lavoro. Evidenzio, come già segnalato dalla Presidente di Apt Caterina Belletti, che l’episodio in questione è solo il culmine di una tensione sociale che era già presente anche prima della pandemia, in particolare legata al controllo dei titoli di viaggio".

"Sempre garantito il servizio"

Il presidente rimarca poi che "le aziende di Tpl Fvg nel periodo pre-pandemico abbiano sempre garantito il servizio di trasporto. Negli ultimi mesi il Consorzio si è trovato nelle condizioni di non poter garantire il 100% delle corse programmate a causa di una carenza di personale da attribuirsi totalmente alla pandemia. Questo problema diffuso e in crescente difficoltà, come riconosciuto anche da parte dei sindacati, non è di facile soluzione. Abbiamo messo in campo tutti gli sforzi possibili per contenere i disagi per il pubblico, rimodulando quotidianamente i servizi agendo per garantire le corse negli orari di punta e a tutela di studenti e lavoratori. Rinnoviamo l’appello al senso civico per evitare di inasprire ulteriormente questo clima già grave che non può portare a nulla di positivo per la comunità".