Gli chiede il green pass e lui la afferra per il collo: tensione in un bar a San Giacomo

La titolare del bar gli chiede il Green Pass, lui la colpisce e la afferra per il collo: è successo al "Caffè alla fermata" di San Giacomo. L'episodio è stato riportato dal Piccolo: nella mattinata di ieri, 14 gennaio 2022, la 47enne aveva chiesto al cliente di esibire la certificazione, ma lui si era rifiutato. All'invito della donna a lasciare il locale, l'uomo si è accalorato e ne è sorto un alterco verbale. Prima di andarsene, l'avventore ha tentato di assestare uno schiaffo alla donna dietro al bancone e, non riuscendoci, l'ha afferrata per il collo. Fortunatamente un altro cliente è intervenuto a sedare gli animi e l'aggressore se n'è andato, minacciando tuttavia di tornare. Intervenuti i Carabinieri, che hanno sentito i testimoni presenti.