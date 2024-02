Detenuto dà in escandescenze e aggredisce due agenti a Gorizia

TRIESTE - Aggrediti due agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Gorizia nella giornata di ieri, 28 febbraio. Coinvolti un sovrintendente e un assistente, con prognosi dai tre e i cinque giorni, ed un terzo agente, fortunatamente illeso. Ne dà notizia Alessandro Penna, segretario regionale Uilpa polizia penitenziaria. Stando a quanto riferito il detenuto, di nazionalità magrebina, ha dato in escandescenze nella sala comune e gli agenti lo hanno trattenuto con la forza per riportarlo nella sua cella, due piani sotto la sala.

Mentre scendevano le scale, così il racconto dell'esponente Uilpa, i detenuti del piano inferiore "si sono scagliati contro il cancello della sezione che porta alla scale per il detenuto in questione, poiché lo stesso risulta avere divieto d’incontro con gli stessi. Fortunatamente il collega addetto a quel piano è riuscito ad intervenire, ostacolando il tentativo di passaggio dei detenuti verso l’uscita della sezione, senza aver riportato danni seri". Il detenuto, noto da tempo per comportamenti ostili al trattamento penitenziario e con a carico varie sanzioni disciplinari, ha quindi iniziato "ad autolesionarsi e a distruggere la cella".

L'appello del sindacato

Alessandro Penna pone quindi alcune riflessioni, illustrate anche al prefetto di Gorizia Raffaele Ricciardi: "Su un organico di 42 unità in servizio alla polizia penitenziaria al carcere di Gorizia, tre stanno partecipando al corso per passaggio di ruolo, quattro sono distaccati per vari motivi, due assenti per lungo periodo, inoltre sono stati aggiunti altri posti di servizio. In pratica risulta in forza quasi un quarto del Personale rispetto alla pianta organica".

"Attualmente - continua Penna - l’istituto isontino risulta essere di fatto allo sbando a causa delle carenze che aumentano constantemente e che le stesse non vengono sostituite, “specchio” di uno scenario non più sopportabile in grado di alimentare sconforto e soprattutto forti rischi per il mantenimento dell’ordine, della disciplina e della sicurezza all’interno dell’istituto e alla città stessa". Viene quindi chiesta al prefetto "l’assegnazione di nuovo personale".